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Beşiktaş, Alexander Nübel ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Alexander Nübel ile sözleşme imzaladı
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Beşiktaş, Bayern Münih ile anlaşarak profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ, profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan Alexander Nübel ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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