Haberler

Beşiktaş-Alanyaspor maçından notlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor önünde son karşılaşmaya göre 3 değişiklik yaptı - Maç öncesinde Tüpraş Stadı, Türk bayraklarıyla donatıldı - Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, 2 maç aranın ardından formasına kavuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u konuk ettikleri maçın ilk 11'inde son karşılaşmaya göre 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ile çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 2-1 mağlup oldukları Samsunspor maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Yalçın, savunmada Felix Uduokhai'yi yedek soyundururken yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.

Sergen Yalçın, orta sahada Kristjan Asllani'nin yerine Wilfred Ndidi'ye formayı teslim etti.

Ligde hafta sonu oynanan maçta yedek soyunan Cerny ise Cengiz Ünder'in yerine sağ kanatta forma giydi.

Tüpraş Stadı bayraklarla donatıldı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı öncesinde Tüpraş Stadı, Türk bayraklarıyla donatıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm koltuklara bırakılan bayraklar statta görsel bir şölen havası oluşturdu.

Ayrıca, doğu tribünün alt bölümünde Türk bayrağı açıldı.

Öte yandan iki takım oyuncuları ve hakem kadrosu sahaya "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" pankartıyla çıktı.

Ndidi geri döndü

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, 2 maç aranın ardından formasına kavuştu.

Ndidi, ligde 28. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinin son bölümünde sakatlık yaşamış ve Antalyaspor ile Samsunspor müsabakalarında forma giyememişti.

Nijeryalı futbolcu, bu sezon forma giydiği 26 maçta takımına 2 gollük katkı verdi.

Taraftarlardan büyük destek

Beşiktaşlı taraftarlar, kupadaki Alanyaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerde küçük boşluklar gözlenirken, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları unutulmadı

Siyah-beyazlı taraftarlar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını unutmadı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıda yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimleri taraftarlar tarafından tek tek söylenirken, siyah-beyazlı futbolseverler "Çocuklar ölmedi, kalbimizde yaşıyor" tezahüratında bulundu.

Maç kadrolarını küçük Yaren anons etti

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor mücadelesi öncesinde maç kadrolarının anonsunu BJK Kabataş Vakfı Okulları 5. Sınıf öğrencisi Yaren Uysal yaptı.

Yaren, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla iki takım kadrolarını heyecanla anons ederken, tribünlerden büyük destek gördü.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

