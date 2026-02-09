Haberler

Beşiktaş, Alanyaspor ile 2-2 Berabere Kaldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Alanyaspor, ilk yarıda iki gol atarken Beşiktaş, penaltı ve bir gol ile skoru eşitledi.

(İSTANBUL) - Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Beşiktaş Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Konuk takım Alanyaspor, 9. ve 16. dakikalarda Güven Yalçın'ın golleriyle Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçti. 32. dakikada Orkun Kökçü'nün penaltıdan attığı gol ve 54. dakikada Oh Hyeon Gyu'nun golüyle Beşiktaş skora dengeyi getirdi ve durumu 2-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA / Spor
