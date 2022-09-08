Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna kattı

Nathan Redmond'u transfer eden Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü de kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcu için Akdeniz ekibine 5 milyon lira kiralama bedeli ödeyecek.