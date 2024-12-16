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Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Akdeniz ekibi, bu sezon Süper Lig'deki ilk galibiyetini almış oldu. Öte yandan siyah-beyazlıları 10 kişi bırakan Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ligin dibine demir atan Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılar, rakibine 2-1 mağlup oldu.

CAN KELEŞ İLK KEZ 11'DEYDİ

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, ligde son oynadıkları Fenerbahçe maçında göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekip, Yeni Adana Stadı'ndaki maça Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Can Keleş, Rafa Silva, Oxlade-Chamberlain ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı. Böylelikle Can Keleş, ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başlamış oldu.

Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

PERDEYİ YUSUF BARASI AÇTI

Ev sahibi takım, 32. dakikda golü buldu. Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan penaltı noktasına seken topa gelişine vuran Yusuf Barasi, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

AYMBATOV FARKI 2'YE ÇIKARDI

Adana Demirspor, bu golden 8 dakika sonra da farkı 2'ye çıkardı. Maestro, orta sahadan sağ kanatta bulunan Yusuf Sarı'ya yerden pasını gönderdi. Yusuf Sarı da ceza sahasına girerek Masuaku'ya harika bir çalım attı ve son çizgiye inip kale sahasına yerden orta yaptı. Kale ağzında topla buluşan Aymbetov, dokunuşunu yaparak meşin yuvarlağı filelere yolladı. Bu gol ilk yarının da skorunu belirledi.

Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

DEVRE ARASINDA ÖZÜR DİLEDİLER

İlk yarıyı şok bir skorla 2-0 geride kapatan siyah-beyazlılarda futbolcular, tribündeki taraftarlara gitti. Taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Mert Günok, soyunma odasına giden arkadaşlarını çağırdı ve taraftarlara doğru gitmelerini istedi. Tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular, taraftarlardan özür diledi.

Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

MAESTRO'NUN KARDEŞİ VEFAT ETTİ

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçı sırasında Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğini duyurdu. Akdeniz ekibinin Angolalı orta sahası Maestro da devre arasında kardeşinin vefat ettiği haberini aldı. Murat Sancak, Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Maestro ile ilgili olarak "Maestro, devre arasında kardeşinin ölüm haberini almasına rağmen, 'Takımımı yalnız bırakmayacağım.' dedi ve sahaya çıktı. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim" paylaşımını yaptı.

Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

MUSRATI BEŞİKTAŞ'I UMUTLANDIRDI

Beşiktaş 72. dakikada farkı 1'e indirdi. Ernest Muçi'nin sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada arka direkte savunma topu karşıladı. Penaltı noktasına gelen topta Musrati kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1'e getirerek kalan dakikalar için takımını umutlandırdı.

Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

TAYYİP TALHA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Siyah-beyazlılar, bu golden yalnızca 4 dakika sonra 10 kişi kaldı. 76. dakikada sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, Beşiktaş kalesine doğru hızla topu sürdü. Tayyip Talha, ceza yayının üzerinde Yusuf'a yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Beşiktaşlı futbolcular uzun süre bu pozisyona itiraz etse de VAR incelemesinin ardından karar değişmedi. Tayyip Talha, böylece Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını, eski takımına karşı görmüş oldu.

Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

ADANA DEMİRSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla Adana Demirspor oldu. -1 puanda bulanan ve bu sonuçla bu sezonki ilk galibiyetini alan Akdeniz ekibi, puanını 2'ye yükseltti. Fenerbahçe zaferi sonrası beklenmedik bir yenilgi alan Beşiktaş ise 25 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar, haftaya Alanyaspor'u konuk edecek. Adana temsilcisi ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıhalil dikici:

ruhsuzlar diyorum başka da bişey diyemiyorum

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Haber YorumlarıPanther Panthera:

FB olsa, Biri Hamsi, Biri Aslan, Biri Kartal kesiliyorlar, Adanada serce.. yazik. bu ne kin..

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

Anca fener e kalkar

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Haber YorumlarıTandogan Dogan:

arabaciarin feneri tesaduf yendigi tescillendi

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Haber Yorumlarıİlhami Kalender:

jimnastik kulübü zannetti buda FB dur Adana İlk galibiyetini aldı

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Haber Yorumlarıtarık usta:

fener düşmnları

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Haber YorumlarıValorant null:

Deprem takımlarından puan isteyenlerin sonu

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Haber Yorumlarıclan of clans:

büyük şok derken bende Beşiktaş kazandı sandım

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Haber YorumlarıMete Halıcı :

Fi tarihinde Şifo Mehmet in oynadığı zamanlarda 10-0 yenmişti Beşiktaş bu takımı

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Gördünmü Kartal halanın hamını :)

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