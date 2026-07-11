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Beşiktaş, ABD'li basketbolcu DaQuan Jeffries'i transfer etti

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, NBA'de forma giymiş 28 yaşındaki ABD'li oyuncu DaQuan Jeffries'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu DaQuan Jeffries'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

DaQuan Jeffries, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New York Knicks ve Charlotte Hornets'ta forma giydi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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