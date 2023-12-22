Beşiktaş'a şok üstüne şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek

Süper Lig devi Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade Chamberlain'in uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

4 AY YOK

beIN Sports'ta yer alan habere göre, 30 yaşındaki yetenekli futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 ay boyunca sahalardan uzak kalacak.

"ARKA ADALESİNDE TAM KAT YIRTIK TESTİT EDİLDİ"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir. Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.