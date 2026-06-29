Beşiktaş'tan yeni sezon formalarına görkemli tanıtım / Metin ve fotoğraf eklendi

BEŞİKTAŞ, 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah-beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah-beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar, lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı.

Düzenlenen organizasyona Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Genel Sekreter Uğur Fora, Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbol direktörü Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı futbolcular Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu ve Vaclav Cerny ile davetliler katıldı.

Yeni sezon formalarının ilk kez tanıtıldığı lansmanda konuşan başkan Adalı formaların anlamına değinerek şunları söyledi:

"Bu sezondan itibaren giyeceğimiz formalar, ayrıca yeni bir işbirliğinin de kapılarını açıyor. Önümüzdeki sezonlarda Nike'ın tasarladığı formalarla mücadele edeceğiz. Bu işbirliği Beşiktaşımıza önemli bir katkı sağlayacak. Diliyorum ki Nike sponsorluğu, Beşiktaş'ımızın başarılarıyla daha da büyük bir anlam kazanacak. Yeni sezonda siyah formamız asaletimizi, beyaz formamız tertemiz geçmişimizi ve geleceğimizi, çubuklu formamız ise siyahla beyazın eşsiz birlikteliğini yansıtmak için tasarlandı. Taraftarımızın ve camiamızın, Nike'ın Beşiktaş çizgisini yansıtan tasarımlarını beğeneceğine ve yeni sezon formalarımıza hak ettiği ilgiyi göstereceğine inancım tam. Önümüzdeki sezonda bütün Beşiktaşlıları sokaklarda, tribünlerde yeni sezon formalarıyla göreceğime inanıyor, formalarımızın Beşiktaşımıza hayırlı olmasını, başarılar getirmesini temenni ediyorum."

Lansman futbolcular, sanatçılar ve mankenlerin sunduğu mini defile ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı