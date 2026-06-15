Beşiktaş Hentbol Takımı, pivot Atahan Akçam'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş Hentbol Takımı, 17 yaşındaki genç pivot Atahan Akçam'ı kadrosuna kattı. 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Akçam, son olarak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde oynuyordu.
Beşiktaş Hentbol Takımı, 17 yaşındaki pivot Atahan Akçam'ı renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında "Hentbol takımımız, pivot Atahan Akçam'ı kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Atahan Akçam'a şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
18 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giyen Atahan, 14 Mart 2009'da Lefkoşa'da dünyaya geldi. Genç oyuncu, son olarak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde forma giydi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan