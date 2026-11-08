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Beşiktaş, 10 kişi kalan Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Vlahovic 20 ve 45. dakikalarda iki gol atarken, Gençlerbirliği'nde Metehan Baltacı 22. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takım 10 kişi kaldı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Trossard, Vlahovic

Gençlerbirliği : İrfan Can Eğribayat, Arda Çağan Çelik, Metehan Baltacı, Thalisson (Dk. 27 Diabate), Yiğit Hamza Aydar, Niasse, Oğulcan Ülgün, Traore, Tongya, Gouveia, Mendes

Goller: Dk. 20 ve 45 Vlahovic ( Beşiktaş )

Kırmızı kart: Dk. 22 Metehan Baltacı ( Gençlerbirliği )

Sarı kartlar: Dk. 2 Ndidi, Dk. 33 Murillo ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Beşiktaş- Gençlerbirliği maçının ilk yarısını ev sahibi takım, 2-0 önde tamamladı.

20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Trossard'ın ara pasıyla topla buluşan Vlahovic, yayın üzerinden ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanında ağlarla buluşturdu: 1-0.

22. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Müsabakanın 16. dakikasından sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Metehan Baltacı, 6 dakika sonra Vlahovic ile girdiği ikili mücadelede Sırp golcüyü faulle durdurdu. Hakem Atilla Karaoğlan, oyun durduktan sonra Metehan'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

45. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Murillo'nun savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Trossard, açısını kapatan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanından topu altıpasın gerisindeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.

Kaynak: AA
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