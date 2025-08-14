Berke Özer, Lille'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli

Berke Özer, Lille'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli
Eyüpspor, Berke Özer'in 4.5 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında Lille'e transfer olduğunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da forma giyen milli kaleci Berke Özer, Fransa ekibi Lille'e toplam 5 milyon avro karşılığında transfer oldu.

BONSERVİS BEDELİ

İstanbul ekibinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Berke Özer'in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) ile resmi anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Lille OSC, kulübümüze 4,5 milyon avro garanti ve 500 bin avro bonus olmak üzere toplam 5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

EYÜPSPOR PERFORMANSI

Geride kalan iki sezonda Eyüpspor'da forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi, eflatun-sarılı ekipte toplamda 65 maçta görev yaptı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkenan ektiren:

Galatasaray a giderse 9 10 milyon avro isteniyordu. Neden simdi bu liraya ikna oldular anlamadim

