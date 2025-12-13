Berkay Karakurt, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
Milli bilardocu Berkay Karakurt, 3 Bant Dünya Kupası'nın Mısır ayağında şampiyonluk elde etti. Çeyrek finalde Marco Zanetti'yi, yarı finalde ise Dick Jaspers'ı yenerek finale yükselen Karakurt, finalde Mısırlı rakibi Sameh Sidhom'u 50-46 mağlup etti.
Milli bilardocu Berkay Karakurt, 3 Bant Dünya Kupası'nın Mısır ayağında şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Berkay Karakurt, Şarm el-Şeyh kentindeki organizasyonda çeyrek finalde İtalyan Marco Zanetti, yarı finalde de Hollandalı Dick Jaspers'ı yenerek adını finale yazdırdı.
Finalde Mısırlı Sameh Sidhom'u 50-46 yenen milli bilardocu, şampiyon oldu.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor