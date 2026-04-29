Berk Öztoprak, Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu'nda şampiyon oldu

Genç milli sporcu Berk Öztoprak, Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu'nun Bosna Hersek ayağında altın madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Bosna Hersek'te düzenlenen organizasyonda milli sporcu, 17 yaş altı tek erkekler kategorisinde mücadele etti.

Finalde Hintli rakibini 3-2 mağlup eden Berk, altın madalyanın sahibi oldu.