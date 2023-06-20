"Beni geçerse o geçer" diyen Cenk Tosun'dan Fenerbahçe'nin yıldızına övgüler

Cenk Tosun ve Necip Uysal, katıldıkları canlı yayın programında açıklamalarda bulundular. Arda Güler'e de övgüler yağdıran Cenk Tosun, "Bonuslarla birlikte 27 milyon euro kazandırdım kulübüme. Türk tarihinin galiba en yüksek rakamı bu. Beni geçerse Arda Güler geçer diye düşünüyorum. Maşallah, nazar değmesin. Arda, hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu diyebilirim" dedi.

Beşiktaş'ın yıldızları Cenk Tosun ve Necip Uysal, katıldıkları canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundular. Arda Güler hakkında konuşan Cenk, 18 yaşındaki yıldız futbolcudan övgülerle bahsetti.

AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAYINCA KİMSE İLGİLENMİYOR

Türkiye'den yurtdışına büyük paralara transfer olmanın zor olduğunu belirten Cenk Tosun, "Tamam güzel oynuyorsun Türkiye'de ama Şampiyonlar Ligi'nde veya UEFA Kupası'nda başarılı olmadığın sürece yabancı kulüpler pek ilgilenmiyordu. Şampiyonlar Ligi'nden gruptan birinci sırada çıkmamız ve benim iyi performansım bana İngiltere kapısını açtı" dedi.

"BENİ GEÇERSE ARDA GEÇER"

Arda Güler'e övgüler yağdıran Cenk, "Bonuslarla birlikte 27 milyon euro kazandırdım kulübüme. Türk tarihinin galiba en yüksek rakamı bu. Geçerse Arda Güler geçer diye düşünüyorum. Maşallah, nazar değmesin. Arda, hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu diyebilirim. Bu yaşta, bu öz güvende, bunları yapması hayranlıkla izliyoruz. Sevenlerin bile nazarı değermiş, o yüzden maşallah diyelim" ifadelerini kullandı.