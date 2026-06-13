Bengisu Avcı'nın yüzücüleri okyanuslara açılacak

SON olarak Tsugaru Kanalı'nı 4 Ağustos 2025 tarihinde geçerek en zor 7 açık deniz yolu geçişi Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk unvanını alan Bengisu Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı yüzücüler, dünyanın dört bir yanındaki okyanuslarda kulaç atmaya hazırlanıyor. İzmirli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Melisa Uluarslan, Nevzat Arda Ağır, Ece Demir, Çiğdem Ezo Topaloğlu, Özgecan Özdemircan ve Eda Savcıgil'i zorlu okyanus koşullarına hazırlıyor. Sınır tanımayan altı yüzücü, şimdi okyanuslarda kulaç atmaya başlayacak.

YILIN EN İYİ İKİNCİ DERECESİ

Geçen yıl başarılı Manş Denizi geçişini yapan Melisa Uluarslan, 21-29 Temmuz tarihleri arasında Ocean's 7'deki ikinci parkuru Kuzey Kanalı'nda olacak. 12 dereceye kadar inen su sıcaklığı, sert rüzgarları ve akıntılarıyla ünlü Kuzey Kanalı'nda en hızlı geçiş derecesi 10 saat 48 saniye ile Bengisu Avcı'ya ait. Bengisu Avcı, bu inanılmaz hızlı derecesiyle Alman olimpiyat sporcusu Andreas Waschburger'den sonra yılın en iyi derecesini elde etmişti.

TÜRK SPORCULAR HER OKYANUSTA

Bir diğer sporcu Nevzat Arda Ağır 14 Temmuz'da, Ece Demir de 13 Eylül'de Santa Catalina Adası ile Los Angeles arasındaki 35 kilometrelik Catalina Kanalı'nda kulaç atacak. Catalina Kanalı, tamamı gece yüzülen bir parkur olması nedeniyle Ocean's 7'de farklı bir konumda yer alıyor. Çiğdem Ezo Topaloğlu, Triple Crown (Üçlü Taç) için Manhattan Adası çevresini dönerken, Eda Savcıgil ile Özgecan Özdemircan, Capri-Napoli Ultra Maratonu'nda bugün kulaç atacak.

SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Kendisinden sonra gelen sporcular için okyanusta bir iz bıraktığını belirten Bengisu Avcı, "Murat Güler 1954, Nesrin Olgun Arslan ise 1979'da Manş Denizi'ni geçerek bir yolculuğun ilk izlerini bırakmıştı. 8-10 yıl önce ise Kamil Alsaran, Emre Erdoğan, Aysu Türkoğlu, ben ve bir kaç yüzücü daha o izleri takip etmeye başladık. Şimdi sayımız gerçekten çok fazla. Ultra maraton yüzme hızla popülerleşiyor. Ben de hem sporculuğuma devam ediyorum, hem de yeni okyanus yüzücüleri yetiştiriyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı