Benfica, Bayern Münih'i 1-0 Yenerek Son 16 Turu'na Yükseldi

Benfica, Bayern Münih'i 1-0 Yenerek Son 16 Turu'na Yükseldi
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica, Bayern Münih'i 1-0 yenerek gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü 2. yarıda oyuna dahil oldu.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Benfica, Bayern Münih'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü 2. yarı oyuna dahil oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda 3. ve son hafta maçları oynandı. Portekiz ekibi Benfica, grupta ilk 2 maçını kazanan Bayern Münih ile karşılaştı. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yedek başladı. Benfica, müsabakanın 13. dakikasında Andreas Schjelderup'un golüyle 1-0 öne geçti. Karşılıklı ataklarla geçen müsabakanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlanırken, Orkun ve Kerem 55. dakikada oyuna dahil oldu. Bayern, 2. yarıda girdiği pozisyonlardan gol çıkaramazken karşılaşma 1-0 sona erdi.

Gelecek sezon Galatasaray'da forma giyecek olan Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı. Sane, Bayern adına bu maçta ceza sahasında en çok pozisyon bulan isim oldu.

Benfica aldığı galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken gruptan lider olarak son 16 turuna çıktı. Bayern Münih ise turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 6 puanla 2. olarak üst tura yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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