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Benfica, AVS'yi 6-0 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

Benfica, AVS'yi 6-0 Yenerek Liderliğini Sürdürdü
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Portekiz Süper Ligi'nde Benfica, sahasında AVS'yi 6-0 mağlup ederek liderliğini korudu. İlk yarıda 4 gol atan Benfica, ikinci yarıda da 2 gol daha bularak maçı farklı bir skorla tamamladı.

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica, sahasında AVS'yi 6-0 yendi.

Işık Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 6. dakikada Portekizli savunmacı Tomas Araujo'nun golüyle öne geçti. 23. dakikada Yunan santrfor Vangelis Pavlidis skoru 2-0 yaparken, sadece 3 dakika sonra İsviçreli kanat oyuncusu Zeki Amdouni farkı üçe çıkardı.

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 40. dakikada takımının 4. golünü kaydetti ve ilk yarı 4-0 sona erdi.

İkinci yarıda ise tecrübeli İtalyan santrfor Andrea Belotti, 70. dakikada Kerem'in asistinde fileleri havalandırarak 5. golü attı. Arjantinli stoper Nicolas Otamendi ise 82. dakikada skoru 6-0'a getirdi.

Bu galibiyetle 75 puana ulaşan Benfica, bir maç eksiği bulunan Sporting Lizbon'un 3 puan önünde lider durumdayken AVS ise 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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