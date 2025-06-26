Bellona Kayserispor'un 2025-2026 Sezonu Hazırlık Programı Bellidi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak. Takım, iki farklı kamp çalışması ile sezon öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un 2025-2026 sezonu hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına 1 Temmuz'da kulüp tesislerinde başlayacak.

Kayserispor, ilki 7-15 Temmuz, ikincisi de 25 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde olmak üzere Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde iki kamp çalışması gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılıların, hazırlık maçları programı ise daha sonra açıklanacak.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
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