Haberler

Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar

Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig lideri Arsenal, son 7 maçın 5'inde puan kaybı yaşadı. Son olarak Wolverhampton ile 2-2 berabere kalan ekip, zirve yarışında avantajını tehlikeye attı. Wolverhampton'ın beraberlik golü 90+4. dakikada geldi. Teknik Direktör Mikel Arteta, oyunun kontrolünü ele geçiremediklerini ve basit hatalar yaptıklarını belirtti. Manchester City'nin cumartesi günü Newcastle United'ı mağlup etmesi halinde liderle arasındaki puan farkı 2'ye düşecek.

  • Arsenal, Premier Lig'de son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.
  • Arsenal, Wolverhampton ile deplasmanda 90+4. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.
  • Arsenal 58 puanla liderken, Manchester City 53 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Premier Lig'de lider konumda bulunan Arsenal, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Mikel Arteta'nın ekibi, ligde oynadığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.

WOLVERHAMPTON MAÇINDA SON DAKİKA ŞOKU

Arsenal, son olarak deplasmanda ligin son sırasında yer alan Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin beraberlik golü 90+4. dakikada geldi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Arteta, özellikle ikinci yarı performansından memnun olmadığını dile getirdi. İspanyol teknik adam, "İkinci golü atmış olsak da oyunun kontrolünü ele geçiremedik ve üstünlük sağlayamadık, gerçek bu. Elbette Wolverhampton'a da hakkını vermek gerekiyor ama bizim oyunumuz onlara yardımcı oldu. Çok basit ve temel hatalar yaptık" ifadelerini kullandı.

SON 7 MAÇTA 5 KAYIP

Arsenal, son 7 lig maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplam 5 kez puan kaybeden Londra temsilcisi, zirve yarışında avantajını tehlikeye attı.

GÖZLER MANCHESTER CITY'DE

Arsenal'in puan kayıplarının ardından gözler Manchester City'ye çevrildi. City, cumartesi günü Newcastle United'ı mağlup etmesi halinde liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirecek. Arsenal ise pazar günü Tottenham deplasmanında kritik bir derbiye çıkacak.

PUAN DURUMU

  • Arsenal: 58 puan (27 maç)
  • Manchester City: 53 puan (26 maç)
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

Her şey 3 saniyede oldu! Ortada ne garson kaldı ne restoran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti

160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret
Görüntü Türkiye'den! Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular

Görüntü dün Türkiye'de kaydedildi
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

Uyandığında dişleri yoktu! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı