Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar

Premier Lig'de lider konumda bulunan Arsenal, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Mikel Arteta'nın ekibi, ligde oynadığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.

WOLVERHAMPTON MAÇINDA SON DAKİKA ŞOKU

Arsenal, son olarak deplasmanda ligin son sırasında yer alan Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin beraberlik golü 90+4. dakikada geldi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Arteta, özellikle ikinci yarı performansından memnun olmadığını dile getirdi. İspanyol teknik adam, "İkinci golü atmış olsak da oyunun kontrolünü ele geçiremedik ve üstünlük sağlayamadık, gerçek bu. Elbette Wolverhampton'a da hakkını vermek gerekiyor ama bizim oyunumuz onlara yardımcı oldu. Çok basit ve temel hatalar yaptık" ifadelerini kullandı.

SON 7 MAÇTA 5 KAYIP

Arsenal, son 7 lig maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplam 5 kez puan kaybeden Londra temsilcisi, zirve yarışında avantajını tehlikeye attı.

GÖZLER MANCHESTER CITY'DE

Arsenal'in puan kayıplarının ardından gözler Manchester City'ye çevrildi. City, cumartesi günü Newcastle United'ı mağlup etmesi halinde liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirecek. Arsenal ise pazar günü Tottenham deplasmanında kritik bir derbiye çıkacak.

PUAN DURUMU