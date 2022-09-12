Belekoma Tayfa taraftar grubundan zorlu maç öncesi takıma tam destek

Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, yarın takımların zorlu Ziraat Kupası maçı öncesi takımın son antrenmanı gidereki, meşaleler yakarak futbolculara destek oldu.

15 yılın ardından Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftar grubu olan Belekoma Tayfa yarın saat 15: 30'da Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda Yalovaspor ile Ziraat Kupası 1'inci eleme grubu maçı öncesi takımlarına tam deste verdi. İstasyon Sentetik Sahası'ndan antrenmana grup üyeleri meşale yakarak, tezahüratlarda bulundu. Belekoma Tayfa taraftar grubu başkanlarından Samet Avcı, antrenman sonrası futbolculara bakla ikram ederken, bir de konuşma yaptı. Belekoma Tayfa taraftar grubunun 2008 yılında lisede okuyan 15 kişi tarafından profesyonel ligden düşüşlerine tepki olarak kurulduğu belirten Avcı, "15 yılın ardından profesyonel bir ligde mücadele edeceğiz. Lig öncesi yarın Yalovaspor ile Ziraat Kupası 1'inci eleme grubu maçına çıkacağız. Her zaman ki gibi Belekoma Tayfa taraftar grubu statta yerini alarak, desteklerini gösterecek. Bu ilin takımı hak ettiği liglere çıkması için biz tribünde destek verirken, sanayici, iş insanların ve bürokratlarında maddi manevi destek vermesini istiyoruz" dedi. - BİLECİK