Belden aşağısı yok ama hayata olan inancı tam

Bir spor salonunda kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Belden aşağısı olmayan bir engelli sporcunun azimle yaptığı antrenman, izleyenlerden tam not aldı.

AZMİYLE İLHAM VERDİ

Görüntülerde, engelli sporcunun tüm zorluklara rağmen yoğun bir tempoyla çalıştığı anlar yer aldı. Fiziksel engeline rağmen antrenmanını aksatmayan sporcu, kararlılığıyla dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Kısa sürede viral olan video, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. İzleyiciler, sporcunun hayata karşı duruşunu ve mücadele ruhunu öven yorumlarda bulundu.

“PES ETMEK YOK” MESAJI

Sporcunun gösterdiği performans, birçok kişi tarafından ilham verici olarak yorumlandı. Görüntüler, azmin ve disiplinin önündeki engelleri aşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.