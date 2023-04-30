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Belçika Kupası'nı Royal Antwerp kazandı

Belçika Kupası'nı Royal Antwerp kazandı

Spor Haberleri

Royal Antwerp, Mechelen'i 2-0 mağlup ederek Belçika Kupası'nda şampiyon oldu.

Royal Antwerp, Mechelen'i 2-0 mağlup ederek Belçika Kupası'nda şampiyon oldu.

Başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan finalde, kupayı 2 kez müzesine götüren Mechelen ile 3 şampiyonluğu bulunan Royal Antwerp karşı karşıya geldi.

Maçın 35. dakikasında Janssen'in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Royal Antwerp, 81. dakikada Balikwisha ile fileleri bir kez daha havalandırdı ve rakibine 2-0 üstünlük kurarak kupada şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla Royal Antwerp toplamda 4. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Mechelen Brüksel Belçika Spor Haberler

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