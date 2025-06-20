Belçika, Güney Kore'yi 3-1 Mağlup Etti

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2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Belçika, setlerdeki üstünlüğü ile Güney Kore'yi 3-1 yenerek organizasyondaki 2. galibiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Güney Kore : Dain, Dahyeon, Sohwi, Seoyoung, Hoyoung, Seanwoo (Yunju, Jiyun, Daeun, Jua)

Belçika : Radovic, Martin, Lemmens, Van Avermaet, Van Sas, Herbots (Rampelberg, Debouck, Fransen, Nagels, Koulberg, Verhelst)

Setler: 16-25, 25-20, 29-31, 12-25

Süre: 125 dakika

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Belçika, Güney Kore'yi 3-1 yendi.

Belçika organizasyondaki 2. galibiyetini elde ederken, Güney Kore ise 5. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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