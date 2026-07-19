Haberler

Formula 1'de sezonun 10. yarışı Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1'de 2026 sezonu Belçika Grand Prix'sini Mercedes pilotu Kimi Antonelli kazanırken, Leclerc ikinci, Verstappen üçüncü oldu. Antonelli pilotlar klasmanında liderliğini sürdürüyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun 10. ayağı Belçika Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa, pole pozisyonundan başlayan Kimi Antonelli, 1 saat 24 dakika 42.479 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc yarışı liderin 1.952 saniye arkasında ikinci, Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen ise liderden 11.586 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Formula 1'de 2026 sezonunun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'si, 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 204

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 159

3. George Russell (Büyük Britanya): 154

4. Charles Leclerc (Monako): 126

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 103

Takımlar

1. Mercedes: 358

2. Ferrari: 285

3. McLaren: 195

4. Red Bull: 151

5. Alpine: 61

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yanıbaşımızda felaket yaşanıyor! Görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasaklandı

Fenerbahçe'de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasaklandı
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

'Aile meclisi' cinsel saldırıya uğrayan genç kızı böyle infaz etmiş
Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu

Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan iki önemli kuruma üst düzey atamalar

Şara'dan iki önemli kuruma üst düzey atamalar
Çorum'da yamaç paraşütü pilotunun düşme anı kamerada

Paraşütçünün son anları kamerada
Adıyaman'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu

Uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı! Biri yaşam savaşında