Beklenen oldu ve resmi teklif yapıldı! Galatasaray'da Marcao takımdan ayrılıyor

Galatasaray yönetimine ayrılmak istediğini belirten Marcao'ya resmi teklifler gelmeye başladı. Yakup Çınar'ın haberine göre, İspanyol devi Sevilla'nın 12 milyon euro önerdiği Marcao'ya Rusya'dan talip çıktı. Zenit, Marcao için 15 milyon euroluk resmi teklif yaptı.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıkan Marcao, UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde sezonun 11'ine seçildi. 26 yaşındaki sol ayaklı stoper,2019 yılında Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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