A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Bedirhan Bülbül, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımında yer aldı ve 'En İyi Orta Oyuncu' seçildi.

İSTANBUL,

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncusu Bedirhan Bülbül, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımına seçildi.

Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) YouTube kanalının üzerinden yapılan "Rüya Takım" oylamasında A Milli Erkek Voleybol Takımından Bedirhan Bülbül rüya takımda yer aldı. Yapılan oylamalar sonucunda kullanılan oyların yüzde 50'sini alan Bedirhan Bülbül 'En İyi Orta Oyuncu' seçildi.

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımı şu şekilde:

Pasör: Marcin Janusz (Polonya)

Pasör Çaprazı: Lukasz Kaczmarek (Polonya)

Smaçörler: Wilfredo Leon (Polonya), Daniele Lavia (İtalya)

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül (Türkiye), Norbert Huber (Polonya)

Libero: Pawel Zatorski (Polonya)