Kuruş bonservis ödemeden işi bitiriyorlar! Süper Lig devinin yeni yıldızı Premier Lig'den

Ara transfer dönemimin yaklaşmasıyla birlikte takıma takviye yapmak isteyen Beşiktaş Nampalys Mendy'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Senegalli futbolcuyu bedelsiz olarak transfer etmek istiyor. 30 yaşındaki orta sahayı kiralamak isteyen Beşiktaş, yarım sezonluk maaşı da İngiliz ekibinin ödemesini teklif edecek.

Beşiktaş orta sahasını güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, ara transferin başlayacağı 12 Ocak için geri sayıma geçti. Kara Kartal'ın ilk hedefi Leicester City'den Nampalys Mendy.

OYNAYABİLECEĞİ TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, bu sezon ligde sadece 6 maçta forma giyebilen ve oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Mendy için yarım sezonluk kiralama teklifi yapacak Beşiktaş, oyuncunun maaşının da Leicester City tarafından ödenmesini isteyecek. Sezon sonunda ise Mendy'nin performansına göre takımdaki geleceği belli olacak.

YABANCI KONTENJANINDA YER AÇMASI GEREKİYOR

Yapacağı transferler için yabancı kontenjanında yer açması gereken Beşiktaş'ta yönetim, teknik heyetin kadroda düşünmediği stoper Francisco Montero'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Bu sezon sadece 4 maçta forma giyebilen İspanyol oyuncunun ülkesinden gelen teklifler sonrası ara transferde takımdan ayrılması bekleniyor.