Bayramiç Belediyesi'nin düzenlediği '3. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu. Güreşlerde İsmail Balaban başpehlivan olurken, İsmail Koç ikinciliği elde etti. Cengizhan Şimşek ile Hasan Cengiz ise üçüncü oldu.

Bayramiç Belediyesi'nin düzenlediği '3. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu.

Bayramiç Belediyesi'nin organize ettiği 3. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri, Bayramiç Taşıyıcılar Kooperatifi önünde kurulan güreş alanında yapıldı. Güreşlerde İsmail Balaban başpehlivan olurken, İsmail Koç ikinciliği elde etti. Cengizhan Şimşek ile Hasan Cengiz ise üçüncü oldu. Başpehlivana madalyasını Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun takdim etti.

Başkan Uygun'un ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona; Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, CHP Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan, Yalova Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, Çanakkale Baro Başkanı Hande Keskin, Çanakkale CHP İl Başkanı Doğan Ateş, İYİ Parti İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölgede düzenlenen yağlı güreşlerin ağaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yağlı güreşin önde gelen isimleri, 2023 yılı Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in yanı sıra İsmail Balaban, Orhan Okulu, Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş, Mustafa Batu, Fatih Atlı, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Osman Aynur, Hasan Cengiz, Mustafa Doğan Özkaya, Turan Balaban, Mustafa Kemal Karaboğa, Ramazan Bircan, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Menderes Saltık, Şah Ali Kurt, Ali Altun, Enes Doğan, Süleyman Başer, İbrahim Çoraman, Serkan Sertürk, Ali Rıza Kaya, Hasan Zeybek, Serhat Balcı ve birbirinden diğer pehlivanlar er meydanında ter döktü.

Başkan Uygun, "Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Güreşleri'ni bir kez daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin en kıymetli pehlivanlarını er meydanında ağırladık. Halkımızın da ilgisinin yıldan yıla arttığını görmek bizleri mutlu ediyor. Güreş Ağa'mız Lütfü Çakmak'a, sponsorlarımıza, maddi ve manevi yanımızda olan herkese teşekkürlerimizi sunarız" dedi.