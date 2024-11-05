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Bayram Yalçınkaya, Triatlon Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Bayram Yalçınkaya, Triatlon Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Türkiye Triatlon Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Bayram Yalçınkaya, 109 oy alarak tekrar başkan seçildi. 161 delegeden 112'sinin katıldığı genel kurulda Yalçınkaya'nın yönetiminde yeni isimler de yer aldı.

TÜRKİYE Triatlon Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Bayram Yalçınkaya tek aday olarak girdiği seçimde Türkiye Triatlon Federasyonu'na yeniden başkan seçildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu'na 161 delegeden 112'i katıldı. Bayram Yalçınkaya 109 oy alarak 4 yıllığına tekrar Triatlon Federasyonu başkanı seçildi. 2021-2024 yılları yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda 3 oy geçersiz sayıldı.

Yalçınkaya'nın yönetiminde, "Özgür Rodoplu, Bülent Çendik, Ali Baş, İbrahim Çağlar Taş, Murat Cengiz, Alican Yüksel, İsa Dal, Yasin Hocaoğlu, Orhan Şık ve Salih Çil" yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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