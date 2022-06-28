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Bayram Bektaş: 4 mevkiye takviye yapacağız

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Spor
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Bayram Bektaş: 4 mevkiye takviye yapacağız

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Bayram Bektaş, "Transfer çalışmaları devam ediyor.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Bayram Bektaş, "Transfer çalışmaları devam ediyor. 4 mevkiye takviye yapacağız" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Futbolcular antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Ardından kondisyon çalışması ve yarı sahada maç yaptı. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Erciyes kampımıza başladık. Gayet güzel bir hava ve güzel bir ortam var. İnşallah bu kampı en verimli şekilde tamamlarız. Amacımız burada yapmamız gereken bütün çalışmaları yapıp, ikinci kampımızı da bu şekilde tamamlayıp, hazır bir şekilde lige katılmak istiyoruz. Kadro bütünlüğümüzü bir an önce tamamlayıp, istediğimiz oyun kurgusunu sahaya yansıtıp, lige hazır dönmek istiyoruz. Zor bir sezon bizi bekliyor. Biz de bunun farkındayız. Herkes en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor. Biz de öyleyiz" diye konuştu.

"4 MEVKİYE TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Transfer çalışmalarına değinen Bayram Bektaş, "Transfer çalışmaları devam ediyor. 4 mevkiye takviye yapacağız. 4 mevkiye takviye yaptıktan sonra bizim kadro bütünlüğümüz, pozisyon olarak da her pozisyonda çift oyuncuyu yakalamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Spor

Bayram Bektaş Samsunspor Spor Haberler

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