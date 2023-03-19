Bayern Münih'in yıldızı Mane, uçaktaki pozuyla Müslüman hayranlarını mest etti
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Bayern Münih'in Müslüman yıldızı Sadio Mane'nin, Bayer Leverkusen deplasmanına giderken uçakta Kur'an-ı Kerim okuduğu fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Bundesliga'da maç eksiğiyle 2. sırada bulunan Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Zorlu maç için Leverkusen'e giden Bayern Münih kafilesinde Mane'nin pozu dikkat çekti.
UÇAKTA KUR'AN OKUDU
Bayern Münih'te Thomas Müller'in çektiği fotoğrafta Müslüman futbolcu Sadio Mane'nin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü. Bu fotoğraf sosyal medyada yıldız futbolcunun takipçileri tarafından büyük beğeni aldı.
LEVERKUSEN İLE KRİTİK MAÇ
Bundeliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele öncesi Münih, maç eksiğiyle lider Dortmund'un 1 puan gerisinde bulunuyor.