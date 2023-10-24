Bayern Münih'in şakası yok! Galatasaray ilk pozisyonda kabusu yaşadı

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'ın, sahasında Bayern Münih'i ağırladığı maça hızlı başlayan konuk takım, ilk pozisyonda gol buldu. Leroy Sane'nin pasında Coman, ceza sahası içi sağ çaprazında düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Bayern Münih'i konuk ettiği maçta kaleye gelen ilk şut gol oldu ve maçta 1-0 geriye düştük.

8. DAKİKADA COMAN ATTI

Maça hızlı başlayan Bayern Münih'te Leroy Sane'nin sol kanattan ters tarafa pasında Coman, ceza sahası içi sağ çaprazında düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve durum 1-0 oldu.