Bayern Münih iki golle Barça'yı darmadağın etti

2. Hafta maçları arasında favori gösterilen karşılaşma heyecanla futbolseverler tarafından takip edildi. İlk yarı gol sesi çıkmayan maçta ikinci yarı Lucas Hernandez'in golüyle Alman ekibi 1-0 öne geçti. 4 dakika sonra farkı yükselten Leroy Sane oldu. Bayern Münih sahadan 3 puanla ayrıldı.

LİDER BAYERN MÜNİH

İki golle 3 puana erişen Münih, C grubu liderliğine 6 puanla çıktı. Barcelona ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

ÖLÜM GRUBUNUN DİĞER MAÇINDA NELER YAŞANDI?

Ölüm Grubu olarak adlandırılan C grubunda yer alan Inter ve Viktoria Plzen'de karşı karşıya geldi. Viktoria Plzen evinde ağırladığı Inter'imaçta yıldızlaşan 36 yaşındaki Edin Dzeko'nun 1 gol ve 1 asisti ile iki golle mağlup etti.