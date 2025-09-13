Haberler

Bayern Münih, Hamburg'u 5-0 Yenerek Liderliğini Sürdürüyor

Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Hamburg'u 5-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı. Maçta Harry Kane iki gol atarken, takımının liderliğini korumasını sağladı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) 3. hafta maçında Bayern Münih, Hamburg'u 5-0 mağlup etti.

Allianz Arena'daki karşılaşmada Bayern Münih, 3. dakikada Serge Gnabry ve 9. dakikada Aleksandar Pavlovic'in attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Maçın 26. dakikasında Harry Kane'nin penaltı golüyle skoru 3-0'a getiren ev sahibi ekip, 29. dakikada Luis Diaz'la 1 gol daha bularak ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

Bayern Münih, 62. dakikada Harry Kane'nin cezası sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla maçı 5-0 kazandı.

Lider Bayern Münih, puanını 9'a çıkarırken Hamburg ise 1 puanla 17. sırada yer alıyor.

Günün diğer maçında Leipzig, Mainz'i Johan Bakayoko'nun 40. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bundesliga'da 6. sıraya yükselen Leipzig, puanını 6 yaparken Mainz, 1 puanla 15. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
