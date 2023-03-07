Bayern Münih, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için harekete geçiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa ve Süper Lig'de gösterdiği istikrarlı performansla, Bayern Münih'in ilgisini çekti.

DÜMENİ FERDİ'YE KIRDILAR

Alman basınında çıkan haberlere göre, Bayern Münih, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu mercek altına aldı. Manchester City'den kiraladığı Joao Cancelo'nun 70 milyon euroluk bonservisini alma konusunda kararsız kalan Bayern Münih'in dümeni Ferdi'ye kırdı.

DÜNYA DEVLERİ TAKİP EDİYOR

Daha önce Ferdi Kadıoğlu'na İtalya'dan Inter ve Napoli talip olmuş son olarak da Premier Lig ekiplerindan Newcastle United ile Brighton son oynanan Kayseri maçına temsilci yollamıştı. İngiliz temsilciler de Ferdi Kadıoğlu için olumlu rapor yazmıştı.