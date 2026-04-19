Almanya'da şampiyon Bayern Münih

Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih, evinde Stuttgart'ı 4-2 mağlup ederek 2023-2024 sezonu için şampiyonluğunu ilan etti. Golleriyle takımını sırtlayan oyuncular arasında Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson, Alphonso Davies ve Harry Kane yer aldı.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasında evinde Stuttgart'ı 4-2 mağlup etti ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Münih, ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı müsabakadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini 31. dakikada Raphael Guerreiro, 33. dakikada Nicolas Jackson, 37. dakikada Alphonso Davies ve 52. dakikada da Harry Kane kaydetti. Konuk ekipte ise golleri 21. dakikada Chris Führich ve 88. dakikada da Chema Andres attı.

Münih, bu sonuçla puanını 79'a çıkardı ve Bundesliga'da bitime 4 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bavyera ekibi, Teknik Direktör Vincent Kompany yönetiminde 2024-2025 sezonundan sonra bu sezon da şampiyonluğa ulaştı. Münih ayrıca toplamda 35. lig şampiyonluğunu kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
