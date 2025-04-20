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Bayer Leverkusen, St. Pauli ile 1-1 Berabere Kaldı

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Bundesliga'nın 30. haftasında Bayer Leverkusen, St. Pauli deplasmanında 1-1 berabere kalarak lider Bayern Münih'in 8 puan gerisinde kaldı. Leverkusen'in golünü Patrik Schick atarken, St. Pauli'nin beraberlik golü Carlo Boukhalfa'dan geldi.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin ( Bundesliga ) 30. haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda St. Pauli ile 1-1 beraber kaldı.

Millerntor Stadyumu'nda konuk ekip Çek yıldızı Patrik Schick ile 32. dakikada öne geçti ve ilk yarı 1-0'lık Leverkusen üstünlüğü ile sona erdi.

St. Pauli beraberlik golünü 78. dakikada Alman orta saha Carlo Boukhalfa'nın ayağından buldu.

Son şampiyon Leverkusen son 5 lig maçında ikinci kez puan kaybederek 72 puanı bulunan lider Bayern Münih'in 8 puan gerisinde kaldı.

St. Pauli ise 30 puanla Bundesliga'da 14. sırada bulunuyor.

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Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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