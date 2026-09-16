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Bayburtspor, Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi

Bayburtspor, Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi
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PROFESYONELLİĞE Geçiş Ligi (PGL) takımlarından Bayburtspor, Ziraat Türkiye Kupası 1’inci Turu’nda sahasında Borçka Spor’u 3-0 mağlup ederek 2’nci tura yükseldi.

PROFESYONELLİĞE Geçiş Ligi (PGL) takımlarından Bayburtspor, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda sahasında Borçka Spor'u 3-0 mağlup ederek 2'nci tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda Bayburtspor sahasında Artvin ekibi Borçka Spor'u konuk etti. Bayburt Genç Osman Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan mücadelede Yiğit Karabudak düdük çaldı. Karabudak'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Şenkaya ve Kenan Gende üstlendi. Ev sahibi ekip, 45'inci dakikada İliyaz Işık'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı Bayburtspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 56'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan İliyaz Işık, skoru 2-0'a getirdi. 90'ıncı dakikada Taygun Vurgun, penaltıdan kaydettiği golle skoru belirledi: 3-0. Konuk ekipte Devrim Torlak, gördüğü kırmızı kartla 69'uncu dakikada oyun dışında kaldı.

Bayburtspor, rakibini 3-0 mağlup ederek adını Türkiye Kupası 2'nci Turu'na yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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