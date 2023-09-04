Bayburtlu bilek güreşçisi Ünal Türker, 90 kilo sol kolda dünya şampiyonu oldu
Bayburtlu bilek güreşçisi Ünal Türker, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen şampiyonada sol kolda tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu. Türker, daha önce Avrupa ikinciliği elde etmişti.
Bayburtlu bilek güreşçisi Ünal Türker, 90 kilo sol kolda dünya şampiyonu oldu.
Kazakistan'ın Almatı şehrinde 25 Ağustos-03 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada sol kolda karşılaştığı tüm rakiplerini yenen Türker, dünya şampiyonluğuna ulaştı.
40 yaş üstü Master kategorisinde 90 kilo sol kolda dünya şampiyonluğuna uzanan Türker, ay yıldızlı bayrağı göndere çektirerek, İstiklal Marşı'nı bir kez daha dünya klasmanında okuttu.
Ünal Türker, haziran ayında ise Moldova'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda Avrupa ikinciliğine ulaşmıştı. - BAYBURT