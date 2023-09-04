Bayburtlu bilek güreşçisi Ünal Türker, 90 kilo sol kolda dünya şampiyonu oldu

Bayburtlu bilek güreşçisi Ünal Türker, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen şampiyonada sol kolda tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu. Türker, daha önce Avrupa ikinciliği elde etmişti.