Bayburt'ta bağımlılıkla mücadele kapsamında 'Okçuluk Turnuvası' düzenlendi

Bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Bayburt'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla okçuluk turnuvası düzenlendi.

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen turnuvada, gençlerin spora yönlendirilmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı. Keyifli ve motivasyonu yüksek geçen müsabakalarda öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri Okul Müdürü Ensar Çeker ve Gençlik Merkezi Lideri Kadir Köprücü takdim edilirken, etkinlik ikramların sunulmasıyla sona erdi.

Düzenlenen okçuluk turnuvasında birinciliği Muhammed Emin Köprücü, ikinciliği Hasan Sankur, üçüncülüğü Emre Yasir Temur, dördüncülüğü ise Kadir Köse elde etti. - BAYBURT