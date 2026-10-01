Baver Yılmaz, FIDE 2012 doğumlular ELO sıralamasında 2474 puanla dünya lideri oldu

Baver Yılmaz, FIDE 2012 doğumlular ELO sıralamasında 2474 puanla dünya lideri olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli satranççı Baver Yılmaz, FIDE'nin 2012 doğumlu sporculara ait ELO sıralamasında 2 bin 474 puanla dünya birinciliğine yükseldi. Türkiye Satranç Federasyonu, FIDE Ustası unvanlı 14 yaşındaki sporcuyu tebrik etti.
Milli satranççı Baver Yılmaz, Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) 2012 doğumlu sporculara ait ELO (satranç puanlama sistemi) sıralamasında dünya birinciliğine yükseldi.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre FIDE Ustası (FM) Baver, 2 bin 474 ELO puanına ulaşarak sıralamanın ilk basamağında yer aldı.
Türkiye Satranç Federasyonu, 14 yaşındaki milli sporcuyu tebrik etti.
Kaynak: AA