Batshuayi, sahaya inen Trabzonspor taraftarına döner tekme attı

Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sahaya inip sarı-lacivertli futbolculara saldırdı. O anlarda Michy Batshuayi'nin hamlesi ise çok konuşuldu.

MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI

Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Kıran kırana geçen maçı Fenerbahçe kazandı. Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

BATSHUAYİ TRABZONSPOR TARAFTARINA DÖNER TEKME ATTI

Yeşil sahanın karıştığı o anlarda ise Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ise, kendisine saldırdığını düşündüğü bir Trabzonspor taraftarına döner tekme attı.