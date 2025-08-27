Batshuayi Premier Lig'e gidiyor

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giydikten sonra Bundesliga'nın yolunu tutan tecrübeli santrfor Michy Batshuayi Almanya'da da umduğunu bulamadı.

ALMANYA'DA UMDUĞUNU BULAMADI

Bundesliga ekibi Frankfurt, Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Performansı sebebiyle beklentilerin altında kalan Belçikalı oyuncunun bileti kesildi.

Teknik ekip, Michy Batshuayi'nin gönderilmesine dair rapor sunarken oyuncunun kendisinden kulüp bulması istendi. Bu nedenle de sezonun fırsat transferi resmen gerçekleşiyor.

Alman basınında çıkan habere göre, Michy Batshuayi yeniden İngiltere'ye dönmenin hesaplarını yapıyor. Adı açıklanmayan bazı Premier Lig ekiplerinin Belçikalı oyuncu ile yakından ilgilendiği ve Frankfurt'a teklif yapacakları ileri sürüldü.