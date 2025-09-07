Batman Petrolspor, İskenderunspor'u 2-0 Mağlup Ederek Liderliği Ele Geçirdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor ligin 3'üncü haftasında konuk ettiği İskenderunspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 3'üncü haftasında İskenderunspor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor maçın 5'inci dakikasında Mert Örnek'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskısını arttıran Batman Petrolspor maçın 51'inci dakikasında Mert Çapar'ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Maç bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor bu galibiyetle puanını 9'a çıkararak ligde lider oldu.