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Batman Petrolspor, Boluspor'u 2-0 Mağlup Etti

Batman Petrolspor, Boluspor'u 2-0 Mağlup Etti
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TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Batman Petrolspor, sahasında Boluspor'u 2-0 yendi. Teknik direktör Selçuk Şahin, ikinci golü erken bulmaları gerektiğini ve oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar ise iyi başladıklarını ancak penaltı sonrası oyunun değiştiğini belirtti.

TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Batman Petrolspor, evinde konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin ve Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, ikinci golü daha erken bulmaları gerektiğini ifade ederek, "Öncelikle mutluyuz tabi maçı kazandığımız için. İkinci gölü çok daha erken bulsak çok daha rahat bir maç oynayabilirdik. 1-0 her zaman ister istemez korunması gereken bir skor havası veriyor ama genel anlamda oyuncularımın isteğinden, mücadelesinden, baskılarından memnunum. Ama dediğim gibi 2'yi daha erken bulmalıydık. 3 gol beklentimiz vardı. 2 gol çıkarabildik. Geçen haftada öyleydi. Yani pozisyona giriyoruz. Şanslarımız oluşuyor ama daha erken bitirebilecek vuruşları bir türlü yapamadık. Genel anlamda oyundan, oyuncuların isteğinden, mücadelesinden dolayı çok mutluyum" dedi.

DANIEL FARRAR: OYUNA İYİ BAŞLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar ise penaltı kararının ardından oyunun değiştiğini ifade ederek, "Oyuna iyi başladığımızı düşünüyorum. Çok kompakt oynadık. Rakip takıma çok saygı duyduk ama aldığımız penaltı sonrası oyunun değiştiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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