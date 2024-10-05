Üye Girişi
Haberler

Batman Petrolspor, Altay'ı 5-0 Mağlup Etti

Batman Petrolspor, Altay'ı 5-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, Altay'ı konuk ettiği maçta 5-0'lık skorla galip geldi. Mücadelede Atabey Çiçek öne çıkan isim oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 6'ncı haftasında konuk ettiği Altay'ı 5-0 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, ligin 6'ncı haftasında Altay'ı Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında üstünlüğünü elinde tutan Batman Petrolspor, maçın 29'uncu dakikasında Atabey Çiçek'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını iyice arttıran Batman Petrolspor, maçın 56'ncı dakikasında Bünyamin Yürür'ün attığı golle 2-0, müsabakanın 59'uncu ve 76'ncı dakikalarında Atabey Çiçek'in attığı gollerle farkı 4'e çıkardı: 4-0. Ev sahibi, maçın 81'inci dakikasında Mustafa Çeçenoğlu'nun attığı golle skoru 5-0'a getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Batman Petrolspor Atabey Çiçek 3-sayfa Futbol Batman Altay Spor

İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular

Netanyahu, sonunda itiraf etti! İran, İsrail'i tam kalbinden vurmuş

 Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz

Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Sizden başka bir şey istemiyoruz

 'Teknofest' paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız

İstanbul'u kan götürürken yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Yerlikaya'dan açıklama var
Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı

Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kim? 5 Ekim Cumartesi bugün kim potaya gitti? Real Madrid Villarreal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Villarreal geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti, ARDA GOL attı mı? Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman Ekim 2024? Altın Portakal ödül kazananlar tam liste! 2024 kim Altın Portakal Ödülü kazandı? Ödüller ne zaman, saat kaçta verilecek (ANTALYA)? Biber gazı taşımak yasak mı, serbest mi? Yanında biber gazı taşımak yasal mı? Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ilk 11 açıklandı mı? Gaziantep FK Beşiktaş muhtemel 11'i ne? Arda Güler CANLI izle! Real Madrid Villarel Arda Güler oynuyor mu, ilk 11'de mi? Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe neden maç yapmadı, Fenerbahçe BAY mı geçti?
title