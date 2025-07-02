Başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'a İddialı Hazırlanıyor

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Kırkpınar güreşlerine hazırlanan başpehlivan Orhan Okulu, altın kemeri kazanmak için geri döndüğünü ve bu yıl zorlu mücadelelere hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, diğer başpehlivanlar da formda olduklarını ifade ederek Kırkpınar'da başarı için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'da altın kemeri kazandığı yıllardaki formuna geri döndüğünü, bu yıl da kemer için iddialı olduğunu belirtti.

Okulu, AA muhabirine, Kırkpınar hazırlıklarına kışın başladıklarını söyledi.

Haftada 6 gün antrenmanla yoğun bir tempoda çalıştıklarını kaydeden Okulu, "Kırkpınar'dan önce lig güreşlerimiz vardı. Lig güreşlerinin ikisinde birinci, birinde ikinci olarak şu anda zirvede devam ediyorum. Şimdi de Kırkpınar haftasına girdik. Son antrenmanlarımızı yaparak dinlenmeye geçtik." dedi.

Okulu, pehlivanlar için kondisyonun çok önemli olduğunu, Kırkpınar'da 1,5-2 saat süren müsabakaların zorlu geçtiğini dile getirdi.

Kırkpınar'a formda gelebilmek için kış sezonunun büyük önem taşıdığını ifade eden Okulu, "Şu an kemer aldığım yıllardaki kilomdayım, o formu yakaladım. Benden ağır güreşçi arkadaşlar da var. Kilo avantajları var ama onlara da kondisyon gerekiyor." diye konuştu.

"Kırkpınar hata kabul etmiyor"

Okulu, geride kalan yıllardaki hatalarından gerekli dersleri çıkardığını belirtti.

Son 3-4 yılda basit hatalarla müsabakaları kaybettiğini aktaran Okulu, şunları kaydetti:

"Kırkpınar hata kabul etmiyor. Bir hata mağlup olmanıza neden oluyor. 2-3 yıldır kış sezonuna sakatlıklarla giriyordum. Bu yıl hiçbir sakatlığım yok. Parmağının ucunda küçük bir hasar olsa bile güreşemiyorsun. Tüm arkadaşlarıma sakatlıksız bir Kırkpınar diliyorum. Güreşlerden önce heyecanlanmamaya çalışıyorum. Ne kadar profesyonel olursam olayım, Kırkpınar sahasına gelince insanda bir heyecan oluyor. Cuma namazlarına gidip şükür namazı kılarak dualı çayıra çıkıyorum."

"Eski halime döndüm"

Başpehlivan Furkan Durmuş Altın ise bu yıl Muratpaşa Belediyesine transfer olduğunu, Kemal Yılmaz yönetiminde Orhan Okulu gibi usta bir pehlivanla Kırkpınar'a hazırlandığını söyledi.

Yoğun bir kış dönemi geçirdiğini anlatan Altın, "Yıllardır bana yöneltilen eleştiriler vardı, 'Kilolu, eskisi gibi rahat hareket edemiyor' diye. Eski halime döndüm. Baş altı boyundaki kiloma geri döndüm. Daha atletik, daha kondisyonlu bir fiziğe döndüm. Benden istenen seviyeye geri geldim. Kırkpınar saatini bekliyorum." dedi.

Altın, güreş sisteminde bazı değişikliklere gittiklerini, gördükleri eksiklikleri gidererek yoğun çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kondisyon eksiğini giderdiğini ifade eden Altın, "Kondisyonumu en iyi seviyeye çıkardığımı düşünüyorum. Bütün eksikliklerimizi gidererek Kemal Yılmaz hocamız yönetiminde daha sistemli bir güreşle geriye döndük. Çekindiğim ya da karşılaşmak istemediğim kimse yok. Kaderimizde ne varsa, Rabbim neyi nasip ettiyse sahaya çıkacağız, güreşeceğiz." diye konuştu.

Altın, son birkaç yılda yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle aldığı kiloları vererek eski formuna döndüğünü belirtti.

Kırkpınar'a manevi olarak da hazırlandığını aktaran Altın, "Perşembe ve cuma günleri ritüellerim var, Selimiye Camisi'ne gidip şükür namazı kılmak. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah, hak edenin kazandığı bir Kırkpınar geçiririz. Buraya geldiğimiz zaman bile tüylerimiz diken diken oluyor. O yüzden zamanı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Spor
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