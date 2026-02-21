Haberler

Basketbolda şampiyonlar belli oldu


2026 okul sporları küçük erkekler-kızlar basketbol müsabakaları tamamlandı.

2026 okul sporları küçük erkekler-kızlar basketbol müsabakaları tamamlandı.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen okul sporları küçük erkekler-kızlar basketbol müsabakaları büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda küçük kızlarda 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu birinci, Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu ikinci olurken Küçük Erkeklerde ise 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu birinci, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinci, Bahçeşehir Koleji Ortaokulu üçüncü ve Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu dördüncü oldu.

Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlarımıza ödülleri Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
