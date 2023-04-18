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Basketbolda derbiyi kazanan Fenerbahçe, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Basketbolda derbiyi kazanan Fenerbahçe, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Spor Haberleri

Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu yarı final 1. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 84-60 mağlup ederek yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu yarı final 1. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 84-60 mağlup ederek yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu yarı final ilk maçında Fenerbahçe, derbi maçta Galataray'ı konuk etti. Metro Enerji Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan mücadele öncesi sarı-lacivertliler, ısınma bölümüne EuroLeague kupasıyla çıkarken, taraftarların yoğun tezahüratları ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Mehmet Şahin xx, Aydın Karaçam xx, Kerem Yılmaz xx

Fenerbahöe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut xx 8, McBride xxx 27, Merve Aydın xx 14, Stewart xx 15, Meesseman xx 10, Stokes x 3, Alperi Onar xx 7, İdil Saçalır x, Manolya Kurtulmuş x, Gizem Başaran Turan x, Elif İstanbulluoğlu x

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben x, Nacickaite xx 8, Prints x 5, Stevens xx 13, McCowan xxx 20, Büşra Akbaş x 5, Meltem Yıldızhan xx 9, Pelin Derya Bilgiç x

1. Periyot: 22-20 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 45-42 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 67-52 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe ING Bank Aydoğan Spor Haberler

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