2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Belçika-Türkiye maçının ardından - Buğrahan Tuncer - Alperen Şengün Spor Haberleri Milli basketbolcular Buğrahan Tuncer ve Alperen Şengün, A Milli Erkek Basketbol Takımının 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 yendiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Milli basketbolcular Buğrahan Tuncer ve Alperen Şengün, A Milli Erkek Basketbol Takımının 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 yendiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Spor Kaynak: AA / Mehmet Özcan Buğrahan Tuncer basketbol Belçika Spor Güncel Haberler

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