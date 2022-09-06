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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Belçika-Türkiye maçının ardından - Buğrahan Tuncer - Alperen Şengün

Spor Haberleri

Milli basketbolcular Buğrahan Tuncer ve Alperen Şengün, A Milli Erkek Basketbol Takımının 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 yendiği maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Milli basketbolcular Buğrahan Tuncer ve Alperen Şengün, A Milli Erkek Basketbol Takımının 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 yendiği maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Özcan - Spor

Buğrahan Tuncer basketbol Belçika Spor Güncel Haberler

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